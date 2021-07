Diogo Dalot, il padre esalta la sua esperienza al Milan: «È cresciuto molto»

Il padre di Diogo Dalot ha parlato durante un premio assegnato al giocatore dalla Repubblica portoghese. Le sue parole

Jacinto Texeira, padre di Diogo Dalot, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul figlio, parlando anche dell’ultima annata al Milan, durante una premiazione del giocatore al comune della sua città in Portogallo.

«Diogo è ancora agli inizi della sua carriera nel calcio, ma in questi due anni a Manchester, e nell’ultimo anno a Milano ha già avuto tante esperienze e imparato molto. Tutto questo ha portato alla sua chiamata a sorpresa per rappresentare la nazionale portoghese all’Europeo e al debutto con la Francia. Di questa città, Diogo ha preso l’umiltà, l’impegno e il duro lavoro che è tipico dei nostri abitanti. La forza del lavoro è nel suo sangue, poi ha anche molto di Braga, dove è nato e di Vieira do Minho, la città di sua madre.»