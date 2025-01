Dinamo Zagabria Milan, sorpresa Tomori! L’inglese titolare in una posizione inedita. La novità

Condividi via email

Dinamo Zagabria Milan, clamorosa sorpresa Tomori: il difensore inglese sarà titolare nel ruolo di terzino destro. Ultime

Allo Stadio Maksimir andrà in scena la sfida valevole per l’ultimo turno di Champions League tra la Dinamo Zagabria e il Milan. I rossoneri, domani, si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Sergio Conceicao, per questa delicatissima partita, nel ruolo di terzino destro, come riportato da Sky potrebbe far giocare Tomori. Il difensore, inglese, dunque, potrebbe occupare una zona di campo tutta nuova.