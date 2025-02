Dinamo Zagabria Milan, l’analisi di Pastore lascia senza parole! Clic scattato, cosa è successo in casa rossonera

Dinamo Zagabria Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha analizzato quella che è stata una sorta di svolta in casa rossonera

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha dichiarato:

PAROLE – «È stata Zagabria che ha rappresentato essere una sorta di punto di non ritorno per il Milan, tipo il 5 a 0 di Bergamo del 2019, anche se per certi versi in quel caso quella sconfitta fu molto più rovinosa e portò al ritorno di Ibrahimovic ed all’arrivo di Kjaer. Questa è stata più sottile, una ferita meno estesa, ma più dolorosa, perché arriva innanzitutto ad intaccare il portafoglio, perché il Milan si sentiva già in tasca il denaro dell’ottavo di finale, e poi perché è stato l’ennesimo piccolo tradimento di un gruppo che non è riuscito a dare continuità per due, tre partite, anche facili e fattibili. I postumi di quella sconfitta hanno dato una certa libertà di manovra da parte della proprietà, come se qualcuno avesse detto: “Va bene, avete ragione voi”, soprattutto Conceiçao e chi con Conceiçao ha ispirato questi acquisti, “Andate e rinforzate questa squadra”, anche a costo di prendere troppi giocatori, perché poi nelle liste non ci stavano tutti, benché Bondo e Sottil sono rimasti fuori. Però è stato necessario. Ci vuole un equilibrio sia in campo che nel contesto. La vittoria di Empoli è la più normale quasi della stagione del Milan: non prendi gol, superi le difficoltà, vinci con due gol di scarto, e quindi stabilizza. Adesso però arrivano Feyenoord, Verona, Feyenoord, tre partite da vincere. Il prossimo turno ci sono Lazio-Napoli e Juve-Inter e se tutto va bene il Milan si avvicina, ed è pienamente in corsa per la Champions. Ecco, tutto questo grande turbinio di sentimenti ed emozione deve portare una specie di stabilità. Joao Felix in questo è un giocatore molto interessante perché è uno di quelli di cui si sospetta “Parte forte, poi però lo aspettiamo”, e la sua carriera un po’ l’ha detto. Lì deve essere bravo il popolo milanista a proteggerlo, tant’è che io penso che dei 4 che giocheranno domani il meno titolare sia Leao in questo momento, anche perché Joao Felix ha bisogno di giocare sempre titolare in questa fase iniziare, e Leao per come è entrato anche a Empoli molto bene, secondo me Conceiçao lo intende come arma spacca partite nel secondo tempo».