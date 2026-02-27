Diffidati Milan, quattro big a rischio per il Derby contro l’Inter: la possibile gestione di Allegri

Diffidati Milan, la formazione rossonera affronta la trasferta di Cremona con il timore di perdere pedine fondamentali in vista della stracittadina

Il Milan si prepara alla delicata sfida domenicale delle 12.30 sul campo della Cremonese con un occhio rivolto inevitabilmente al calendario. La gara contro la compagine di Davide Nicola — tecnico piemontese noto per il suo temperamento e la capacità di organizzare squadre combattive — rappresenta un passaggio obbligato, ma estremamente rischioso. Il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione oculata della rosa i suoi punti di forza, dovrà infatti gestire ben quattro calciatori a un solo cartellino giallo dalla squalifica.

L’allarme giallo colpisce i titolarissimi

Sotto la lente d’ingrandimento del Giudice Sportivo sono finiti elementi centrali dello scacchiere dei rossoneri. In difesa preoccupa la posizione di Zachary Athekame, il giovane terzino svizzero che si sta imponendo per corsa e puntualità nelle chiusure. Ma è a centrocampo che il Diavolo corre i pericoli maggiori: sono infatti diffidati sia Adrien Rabiot, il centrocampista francese elegante e strutturato, vero motore del gioco di Allegri, sia Youssouf Fofana, il mediano transalpino che garantisce forza fisica e protezione alla difesa. A completare la lista c’è Alexis Saelemaekers, l’esterno belga duttile, fondamentale per i ripiegamenti tattici richiesti dal tecnico toscano.

Obiettivo Derby contro l’Inter

La posta in palio è altissima: un’ammonizione allo stadio Zini significherebbe l’assenza forzata nel Derby di Milano. Proprio oggi è arrivata l’ufficialità della data per lo scontro contro l’Inter, la squadra guidata da Cristian Chivu che attualmente comanda la classifica: la sfida alla Beneamata si giocherà domenica 8 marzo alle ore 20.45. Per il Milan, presentarsi orfani di uomini come Rabiot o Fofana contro i ragazzi di Chivu rappresenterebbe un handicap pesantissimo nella corsa ai vertici. I rossoneri saranno dunque chiamati a una prova di grande maturità: vincere a Cremona mantenendo i nervi saldi, per non compromettere la sfida più attesa della stagione.