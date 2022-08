Difesa Milan: si punta al prestito gratis di Diallo

Tra i nomi accostati al Milan per la difesa c’è quello di Diallo. Per il difensore del Psg i rossoneri puntano al prestito gratis

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti Il profilo è preferito rispetto a quello di Tanganga non solo per una maggiore esperienza ma anche per la duttilità. Resta però da scogliere il nodo ingaggio.