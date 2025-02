Diddi commenta i nuovi arrivi e non solo dopo la sconfitta in Olanda: le parole! Segui le ultimissime sul club rossonero

PAROLE – “Avevo un’idea, e cosa ho fatto? Sono andato a rivedere la situazione. Puoi mettere i due terzini più forti del mondo, ma se si trovano Reijnders alto, Fofana che per mancanza di copertura di Joao Felix deve uscire sul suo play, in più la sovrapposizione del terzino avversario e trequartista che gli si butta alle spalle.

Ti ritrovi in una situazione di tre contro uno. Anche i terzini più forti del mondo vedono uno che gli passa da dietro, uno che si butta alle spalle e un terzo da affrontare: diventa un problema. I problemi di Walker e Theo in questa partita sono stati i giocatori che avevano davanti che non facevano quello che dovevano fare, che facevano delle scalate sbagliate. Non è una situazione casuale, è studiata dal Feyenoord. Se affronto il Milan, gioco esattamente come il Feyenoord”.