ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Shevchenko ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan Genoa, match valido per gli ottavi di Coppa Italia

Shevchenko ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan Genoa, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le parole:

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita , i ragazzi hanno messo tanto impegno e qualità. Una partita di sostanza, dove abbiamo cercato di creare occasioni, sono contento non per i risultato ma per la prestazione».

SAN SIRO – «Sempre bello tornare qui a san Siro, l’accoglienza è stata fantastica, ringrazion i tifosi del Milan, però voglio ringraziare anche i tifosi del Genoa che non hanno fatto mancare il loro sostegno»

PANCHINA A RISCHIO – «Giorno per giorno faccio il mio lavoro, ho 45 anni sono ancora giovane , faccio le mie esperienze poi nella vita vinci o perdi non si sa mai, la vità è così ci sono alti e bassi, io e il mio staff siamo concentrati sul progetto»