Pioli: «Approccio sbagliato, bravi a riprenderla, Tomori...»

Pioli ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan Genoa, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

APPROCCIO SBAGLIATO – «Non ho fatto un gran lavoro, non abiamo approcciato bene la partita, se non entri in campo con la determinazione necessaria ti crea necessaria. Colpa mia. Primo tempo con poca intensità e ritmo, poi bravi a riprenderla, volevamo passare il turno e per fortuna ci siamo riusciti»

FASCIA DESTRA – «Non credo che dalla fascia destra siamo limitati, abbiamo giocatori con caretteristiche diverse, sulla sinistra abbiamo giocatori più da strappo, sulla destra ci dobbiamo muovere di più ma la squadra è equilibrata ma dobbiamo alzare i ritmi altimenti diventiamo prevedibili»

INFORTUNI – «Ne stiamo venendo fuori, abbiamo subito troppi infortuni. Sappiamo che è una stagione poarticolare, è tutto un pò strano ma dobiamo essere bravi a farci a trovare pronti. Tomori ha sentito qualcosina al ginocchio e non ce la faceva a proseguire mi auguro di averlo a disposizione lunedì»