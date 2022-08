Diallo non convinto dal Milan: Gabbia resterà fino a gennaio. Le ultime sulla difesa

Si sta via via raffreddando, come lo scorso inverno, il nome di Abdou Diallo. Il jolly del Paris Saint-Germain non è convinto del ruolo propostogli così come i parigini vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto mentre il Milan agisce con la formula del diritto d’acquisto.

Anche per questo motivo Matteo Gabbia è destinato a rimanere al Milan almeno fino a gennaio, poiché se arriverà qualcuno nella batteria dei centrali, non sarà un titolarissimo e a Milanello vogliono anche capire quando e quanti minuti potrà garantire Kjaer nelle prossime settimane. Lo scrive Tuttosport.