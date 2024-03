Dia Milan, rottura totale con la Salernitana: sarà messo fuori rosa! Cosa filtra sul futuro ULTIME

Dia Milan, rottura totale con la Salernitana: sarà messo fuori rosa! Cosa filtra sul futuro. Le ULTIME sull’attaccante

Come riportato da SOS Fanta, la Salernitana è pronta a mettere fuori rosa Boulaye Dia dopo l’ultimo gesto fatto, rifiutandosi di entrare in campo nonostante l’insistenza di Liverani.

Presente un colloquio tra il tecnico e la società per decidere cosa fare con il centravanti granata. Fuori rosa, ma non solo: Dia rischia una multa, pari alla metà del suo stipendio sino al termine della stagione. In tutto questo il calciomercato Milan osserva per la prossima stagione, visto che il futuro dell’ex Villarreal sarà lontano da Salerno.