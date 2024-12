Di Stefano sul Milan: «Resto assolutamente convinto di questa cosa». Le parole

Calciomercato Milan, Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha analizzato la rosa del club rossonero: convinzione assoluta

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, il noto giornalista di Sky Peppe Di Stefano ha analizzato così la rosa del Milan. Le sue dichiarazioni anche in vista della prossima sessione di gennaio:

PAROLE – «Sono sempre dell’idea che il Milan ha un’ottima base. Questa squadra per me per farla diventare non da quarto, quinto posto, ma da primo, secondo, basta davvero poco. Però bisogna farlo».