Di Stefano: «Il Milan sa come uscire dalle crisi. Un anno fa…»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione sul momento vissuto dai rossoneri. Queste le sue parole:

«Il Milan un anno fa è uscito da un momento di crisi che durava da diversi anni e penso abbia tutte le carte in regola dopo questa fase negativa. La squadra si sta allenando sotto gli occhi di Gazidis, Maldini e Massara. Le presenze dei dirigenti non sono banalità perché prima l’AD rossonero si vedeva qui veramente poco. Da quando il Milan ha cambiato ritmo e passo c’è perché la sua presenza può essere stata propedeutica per la crescita della squadra. In attacco domani giocherà uno fra Ibrahimovic e Leao, ma per ora non si sa ancora chi partirà titolare».