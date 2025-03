Di Napoli dice la sua in vista del big match tra Napoli e Milan: le parole

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ecco le dichiarazioni di Arturo Di Napoli sul Milan

Napoli-Milan sfida pericolosa. Che modulo per Conte?

“Il Napoli ha delle certezze, può variare sistema tattico ottenendo comunque risultati. Ha delle varianti che durante la gara può fare. Recuperare dei giocatori chiave ti permette di cambiare in corsa. In questo momento è una squadra che vedo più avanti di tutto l’Inter, ma il Napoli può variare in corsa e ottenere risultati“.