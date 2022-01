Di Marzio: «Il Milan segue due giocatori per la difesa, vi dico chi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sul mercato del Milan, reparto difensivo

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sul mercato del Milan, reparto difensivo:

«Diallo è un’alternativa a Botman, ma anche qui il PSG chiede tanto. Il Milan segue anche dei giocatori di prospettiva: segue da vicino Estève, 19enne del Montpellier, una delle rivelazioni del campionao, e Cuenca del Villarreal ora in prestito al Getafe; tutti nomi monitorati più per giugno. Per gennaio il preferito è Botman, ma secondo me ci saranno delle altre sorprese».