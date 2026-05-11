Di Marzio si è espresso sulla questione relativa alla diversità di vedute che c’è all’interno di casa Milan

Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio“, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com ha parlato della situazione che si sta vivendo in casa Milan. Le sue dichiarazioni:

UN PO’ IL CLIMA DELL’ANNO SCORSO «Un Milan figlio di problematiche e criticità anche interne, adesso c’è grande contestazione nei confronti di Giorgio Furlani ma devo dire che si sta ripetendo un po’ il clima dell’anno scorso quando il Milan perse la finale di Coppa Italia col Bologna e solo dopo quella sconfitta decise di prendere Tare e Allegri, altrimenti avrebbe continuato con un programma diverso, magari prendendo Italiano e non è detto che Italiano non arrivi durante l’estate che verrà».

UNA DIVERSITA’ DI VEDUTE «C’è una diversità di vedute all’interno del club che sicuramente va chiarita una volta per tutte affinché il Milan possa proseguire e andare avanti, Champions o non Champions, con una direzione trasparente e soprattutto senza avere diversità di anime interne».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN