Di Marzio: «Donnarumma? Il Milan deve praticamente ricomprarlo»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha così parlato della sfida di questa sera tra Milan e Stella Rossa: «Rafael Leao al posto di Ibrahimovic da prima punta ha sempre fatto bene».

SU DONNARUMMA – «Ci sono delle eccezioni che inevitabilmente devono essere fatte non solo per il valore tecnico del giocatore ma anche perché il Milan si ritrova oggi con un giocatore dal contratto scaduto e deve praticamente ricomprarlo. I rossoneri hanno già offerto più di quanto attualmente prende ma Raiola lavora, come ovvio, per fare guadagnare il massimo al suo assistito»