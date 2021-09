Gianluca di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha svelato quella che dovrebbe essere la scelta tra i pali del Psg contro il Manchester City

«Messi dovrebbe partire dall’inzio, lo svelerà Pochettino tra poco in conferenza stampa, così come posso dire che secondo quanto ci risulta , in questo stadio domani sera Donnarumma farà il suo debutto in Champions. Pochettino quindi avrebbe già scelto il portiere che partirà dall’inzio, almeno secondo le nostre indicazioni. Sarà per lui l’esordio in Champions, quello atteso da una vita, quello che sperava arrivasse il prima possibile e arriverà in quella che sarà una serata impegnativa contro il Manchester City»