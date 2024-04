Di Gennaro non ha dubbi su Pioli: «Il suo lavoro va riconosciuto. Roma Milan? Sarà la partita dell’anno». Le parole dell’ex calciatore

Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio per analizzare il futuro di Pioli sulla panchina rossonera.

PAROLE – «Dopo la sconfitta con la Roma, Pioli ora si gioca il primo obiettivo stagionale giovedì. Prima della Roma erano però i più in forma, avevano ottenuto risultati e gioco. Credo che il lavoro di Pioli comunque vada riconosciuto in questi anni. Ha vinto lo Scudetto, ha riportato il Milan in Europa, ha rivalutato l’organico, poi i cicli finiscono. Per me giovedì è la partita dell’anno».