Di Gennaro: «Milan Verona? Rossoneri appagati, ma…». Le parole dell’ex giocatore sulla sfida, importante per la squadra ospite

L’ex giocatore del Verona, Antonio di Gennaro, ha parlato a L’Arena della sfida contro il Milan a San Siro.

Ecco le sue parole: «Il Milan è appagato dall’obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League. I gialloblù dovranno fare la partita della vita comunque, perché regali non ne arriveranno. Il Milan qualcosa ha concesso in campionato, ma non regalerà mai nulla»