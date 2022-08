Di Gennaro: «Fallo su Calabria? Per me è un rigorino»

Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha analizzato il rigore concesso al Milan contro l’Udinese per fallo su Calabria

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del rigore su Calabria:

«Secondo alcune immagini sembra arrivare prima Calabria che sbuccia il pallone, poi arriva Soppy e gli va addosso. Anche per me è un po’ dubbio, al VAR hanno visto qualcosa di diverso rispetto alla decisione dell’arbitro e l’hanno richiamato. Se Rocchi ha detto prima dell’inizio del campionato che non vanno assegnati i rigorini… ecco, quello per me è un rigorino».