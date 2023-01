Di Caro: «De Ketelaere vero flop, il mercato del Milan...»

Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha commentato il momento del Milan analizzando il mercato dei rossoneri

Ai microfoni di gazzetta.it, Andrea Di Caro ha parlato così del Milan:

«Dei nuovi acquisti, quasi tutti giovani poco conosciuti, nessuno finora ha convinto e regalato un valore aggiunto. L’unica vera spesa è stata sostenuta per De Ketelaere, ad oggi un vero flop. Sbagliare un acquisto si può. Sbagliare l’unico su cui si investe è più grave. Si è creduto che l’operazione Origi, altro flop, potesse funzionare come quella di Giroud l’anno scorso, dimenticando che il francese, al contrario del belga, aveva un lungo curriculum di successi. Risultato: il peso dell’attacco è sulle spalle di un giocatore di 36 anni che non può permettersi una sosta. Alla pochezza dei nuovi si deve aggiungere che anche molti “vecchi” stanno rendendo meno dello scorso anno».