Di Canio: «Nel Napoli di Spalletti rivedo il Milan degli olandesi». L’ex calciatore spiega i punti di contatto tra le due squadre

Sulle pagine de Il Mattino, l’ex calciatore Paolo Di Canio ha esaltato le gesta del Napoli di Spalletti, paragonandolo ad un vecchio Milan.

Ecco le sue parole: «Per come sono devastanti fisicamente, per la prepotenza quando rubano palla e ripartono e per come mantengono palla con calma, rivedo il Milan degli olandesi. Ecco: per gli atteggiamenti di sicurezza e cattiveria»