Deulofeu, il dramma dell'ex Milan: «Sto attraversando un calvario, l'idea di non giocare mai più...»

L’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, ha voluto dire la sua sulle sue condizioni dopo il grave infortunio: le parole dell’ex Milan

Intervenuto sul canale Twitch “Jijantes FC”, l’ex Milan Gerard Deulofeu racconta il dramma sportivo che sta vivendo dopo il brutto infortunio al ginocchio subito a gennaio del 2023. L’attaccante dell’Udinese è ancora fermo ai box e fa capire che potrebbe pensare anche ad un clamoroso ritiro dal calcio.

PAROLE – «Da diversi mesi so che non potrei giocare mai più. Non posso fare quello che amo da molto tempo: è oltre un anno che non gioco. Non posso dire molto, ma sto attraversando un calvario: non potete immaginare quello che sto passando. Sto provando a recuperare in tutti i modi ma ho accettato l’idea che io possa anche non riprendermi più».