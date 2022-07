Desplanches: «Sogno la Champions. Che emozione la panchina a Oporto». Le dichiarazioni del portiere rossonero

Sebastiano Desplanches si racconta in un’intervista ad Icon Magazine. Le parole del portiere del Milan, nell’ultimo anno titolare in Primavera.

EREDE DI DONNARUMMA – «È uno stimolo ad allenarmi di più, mi dà carica e soddisfazione perché significa che ho già raggiunto un buon livello.»

NAZIONALE – «Vestire la maglia azzurra è un grandissimo onore e un piacere, sto lavorando anche per me stesso perché gli Europei sono una bella vetrina in vista della prossima stagione, per il salto nel calcio dei grandi. Sono sereno ma concentrato.»

CONVOCAZIONE IN CHAMPIONS – «La prima volta a Porto è stata inattesa, me l’hanno comunicato la mattina stessa. Sapevo che avrei fatto panchina, ma ero comunque un po’ agitato. Essere al centro di uno stadio con 40mila tifosi è stata un’emozione bellissima.»

IDOLI – «Donnarumma senz’altro, l’ho visto allenarsi ed è un fenomeno. E anche Maignan: è un esempio perché è un maniaco della perfezione.»

SOGNI – «Arrivare a giocare la Champions: lavorerò ogni giorno per farcela. E magari per vincerla. Se fosse con la maglia del Milan sarebbe il sogno dei sogni».