Deschamps sugli Hernandez: «Non li tratto come fratelli». Le parole del ct francese sul terzino rossonero e il fratello Lucas

Didier Deschamp ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dei fratelli Hernandez. Ecco le parole del ct francese sul terzino rossonero e il fratello Lucas:

«Non c’è un metodo preciso. In ogni caso non li tratto come fratelli, anche perché spesso si tratta di persone con caratteri diversi. Theo e Lucas Hernandez erano persino in competizione per lo stesso ruolo, mentre i Thuram giocano almeno in posizioni diverse. Sono sicuro però che il loro papà sarà orgoglioso di vederli insieme in nazionale».