Deschamps: «Il percorso europeo delle italiane è qualcosa di molto positivo». Le parole del ct francese

Didier Deschamp ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del percorso delle squadre italiane (Inter, Milan, Napoli, Juve, Roma e Fiorentina). Ecco le parole del ct francese:

«Il percorso europeo delle italiane è qualcosa di molto positivo. Non posso dare una spiegazione completa, non conoscendo bene tutti gli elementi del caso, ma è chiaro che avere tante squadre italiane a questo punto della Champions non può che essere un bene anche per il vostro calcio».