Deschamps: «Giroud al Mondiale? La risposta a novembre»

In conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Danimarca, il CT della Francia Didier Deschamps ha parlato di Olivier Giroud:

«Olivier ha molto supporto e se lo merita. Di solito non coinvolgo mai i giocatori nella selezione perché non è il loro ruolo. Sta ad Olivier ora ripetersi. So cosa sa fare, rispetto ad altri ha più affinità con i giocatori del gruppo e ha sempre avuto uno spirito collettivo. Se sarà al Mondiale? Risposta a inizio novembre»