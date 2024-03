Denis elogia l'obiettivo del Milan: «È un giocatore completo»

German Denis ha parlato in un’intervista a Radio Serie A ha espresso la sua opinione sull’ obiettivo del Milan, Zirkzee

Le parole di German Denis in un’intervista a Radio Serie A. L’ex attaccante tra le varie del Napoli, ha espresso la sua opinione sull’ obiettivo del calciomercato Milan, Zirkzee, attuale centroavanti del Bologna:

LE PAROLE – «Zirkzee è un giocatore completo. Lavora molto in fase di non possesso, diventa il primo difensore, è molto importante per una squadra come il Bologna»