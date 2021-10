Delio Rossi: «Milan squadra intrigante. Ecco perché è un modello»

Delio Rossi, ex allenatore di Serie A, ha parlato in esclusiva a CalcioNews24.com, soffermandosi anche sul Milan. Le sue parole

Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Fiorentina in Serie A, ha parlato in esclusiva con CalcioNews24.com, si è soffermato sui temi più caldi del nostro calcio tra cui il Milan. Le sue parole:

Il Milan ormai è tornato al top. Di chi è il merito principale di questa rinascita: Pioli o dirigenza?

«E’ una squadra intrigante, è futuribile perché ha molti giovani che non sono ancora esplosi, parlo di Leao, Brahim Diaz. Il merito secondo me è dell’allenatore e della società. Una squadra come il Milan, la più titolata italiana a livello europeo e mondiale, ha fatto una scelta a 360°, si è avvicinata a dei giocatori che sono dei potenziali campioni e sono stati bravi a individuarli».

