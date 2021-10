Allenamento Milan: il racconto della ripresa a Milanello

Allenamento Milan: i rossoneri sono tornati in campo dopo la pausa concessa da Stefano Pioli. Ecco il racconto della sessione odierna

Il Milan torna in campo. Dopo il lungo riposo di tre giorni concesso da Pioli ai suoi, i rossoneri si sono ritrovati oggi pomeriggio a Milanello per iniziare a prepare la sfida contro l’Hellas Verona. Ranghi ridotti ovviamente per il tecnico, visti gli impegni delle nazionali, che comunque ha ritrovato Giroud tra i disponibili.

Dopo il risveglio muscolare in palestra, il gruppo è sceso sul campo dove ha proseguito il riscaldamento con una serie di torelli, prima di affrontare un lavoro aerobico, quindi di resistenza cardiovascolare. Infine, la consueta partitella finale. Domani è in programma una doppia sessione.