De Zerbi Milan, favorito su Allegri e Conte: i motivi per cui è avanti

De Zerbi Milan, l’attuale tecnico del Marsiglia è attualmente favorito su Massimiliano Allegri e Antonio Conte

Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi e Antonio Conte sarebbero questi tre i nomi in corsa per la panchina del Milan della stagione 2024/2025. L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato i pro e i contro di questi tre profili.

L’attuale tecnico del Marsiglia sarebbe in pole position sui due ex Juventus. Ama il calcio offensivo e il bel gioco e inoltre ha il dna rossonero, questi i pro. Il contro è che per lui sarebbe la prima esperienza in una big.