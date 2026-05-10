De Winter a Dazn: «Abbiamo lavorato come ogni settimana, ci siamo detti di fare una corsa in più. Il mister ha fatto questo»

De Winter a Dazn ha parlato nel corso del prepartita di Milan Atalanta. Queste le parole del difensore belga da San Siro sulla situazione dei rossoneri

Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Atalanta, gara importante per il finale di stagione rossonero. Il difensore ha raccontato il clima vissuto nello spogliatoio durante la settimana, evidenziando la volontà del gruppo di ritrovare compattezza, sacrificio e spirito collettivo.

SETTIMANA DI LAVORO – «Abbiamo lavorato come ogni settimana, ci siamo dati una spinta in più come gruppo, ci siamo detti di fare una corsa in più per il compagno, quello che avevamo ad inizio stagione ma che ora abbiamo un po’ perso».

IL RUOLO DEL MISTER – «No, ha fatto tutto come ha fatto sempre».

Le parole di De Winter confermano la voglia del Milan di reagire attraverso il lavoro quotidiano e una maggiore attenzione allo spirito di squadra, elemento centrale nella sfida contro l’Atalanta.