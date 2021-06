De Vrij: «Importante capire come giocheremo. Dipenderà da Inzaghi»

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij è stato intervistato e ha parlato della sua stagione nerazzurra e della nazionale olandese

Intervistato da ELFVoetbal, Stefan de Vrij difensore dell’Inter e della nazionale olandese ha parlato della sua stagione nerazzurra e dell’Europeo con gli oranje.

INTER – «All’Inter abbiamo giocato con cinque difensori, ma questo non significa che spero si giochi così anche qui. Ho fatto una buona stagione in quel ruolo all’Inter. Mi sta bene. Ma in passato ho giocato anche a quattro e penso di essermi comportato bene. Dipenderà dall’allenatore. È particolarmente importante che sia chiaro come vogliamo giocare. Che si inizi con quattro o tre difensori, qualcosa cambia. Ma tutti i giocatori sono attivi ad alto livello e abituati ad adattarsi ai moduli. Se è chiaro come lo faremo e ci dimostreremo uniti sul campo, qualsiasi sistema può funzionare bene per gli Oranje»