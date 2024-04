De Rossi alla Rai: «Il Milan ha cambiato qualcosa ma siamo pronti, penso solo a questo»

Daniele De Rossi ha parlato alla Rai nel pre partita di Roma Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore giallorosso

LE PAROLE – «Il mio obiettivo è continuare il mio percorso in Europa. Non potrei essere che felice, il mio obiettivo è arrivare in semifinale di Europa League, poi penseremo al futuro. Loro hanno cambiato qualcosina, questo è il bello di questo lavoro, mosse contro mosse, ma siamo preparati»