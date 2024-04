De Rossi a Sky: «Orgoglioso di allenare questa squadra, abbiamo questo grande merito»

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Roma Milan, match di Europa League

Le parole di Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport, nel post partita del match di Europa League tra Roma Milan:

VITTORIA – «Per battere il Milan c’era bisogno dell’eccellenza, e di grande cuore, siamo stati bravi, è un orgoglio essere l’allenatore di questa squadra abbiamo battuto una squadra veramente forte. La partita è stata equilibrata, non abbiamo mai sofferto troppo a parte gli ultimi 15 minuti dell’andata. Il grande merito è anche quello, aver reso equilibrato un confronto che tutti pensavano che non fosse tale»

MANCINI – «Lo stop di Mancini sul gol è una roba..abbiamo cercato di portare avanti l’idea di andare ad occupare sempre gli spazi, tutti lo devono fare. I difensori che stanno dietro bloccati non li ha più nessuno. Fa la differenza credere in quello che non sembra possibile»

CALCIO ITALIANO – «Il livello del calcio italiano è alto. Forse in passato eravamo più forti di tutti, ora non è più così. Noi dobbiamo essere più razionali, tanti giocatori hanno voglia di venire a giocare in Italia e continueremo a fare anche un bel percorso europeo. Continuiamo a sfornare allenatori interessanti e ad avere quelli vincenti come Ancelotti. Ci facciamo sempre trovare pronti»