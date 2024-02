De Paul Milan, il giocatore allontana le voci di mercato? «Io accostato a questa squadra? Vi svelo che…». Le dichiarazioni

Il centrocampista dell’Atletico Madrid De Paul ha parlato a SportMediaset dopo il match di Champions League contro l’Inter analizzando le voci di mercato che lo accostavano alla Juventus. Il giocatore piaceva anche al calciomercato Milan.

INTER MIGLIORE D’EUROPA – «I numeri dicono così, sicuramente sono in grande forma. Penso di sì, sono una delle squadre più in forma anche in Europa».

VOCI DI MERCATO LEGATE ALLA JUVENTUS – «No. Sono felice all’Atletico Madrid e voglio rimanerci per tanto tempo».