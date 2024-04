De Paola dubbioso: «Non so se Conte in quella realtà potrebbe fare bene». Le sue dichiarazioni a TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così del futuro di Conte, accostato a Milan e Napoli. Le sue parole.

DE PAOLA – «Conte al Napoli? Non so, sono scettico. Non so se è cambiato in questo anno di stop, lui è uno disciplinato e lì devi metterla in secondo piano. Devi avere a che fare con una stampa molto aggressiva, non so se Conte in questa realtà potrebbe fare bene. Mi sembra più probabile Allegri che Conte»