De Ketelaere Milan, parla il tecnico del Brugge: «Fa ancora parte del club». Le sue dichiarazioni in conferenza

Carl Hoefkens, allenatore del Brugge, ha rilasciato qualche dichiarazione su Charles De Ketelaere. Le sue parole sull’obiettivo di mercato del Milan.

«Per me fa ancora parte del Club ed è disponibile anche per domenica (prima gara di campionato contro il Genk). Se è facile? Per lui non è facile, non ha mai vissuto un’esperienza simile. È qualcosa di speciale, cerchiamo di capirlo al meglio.»