De Ketelaere andrà via in estate? C’è una doppia ipotesi per rilanciare il belga: a cosa sta pensando il Milan

In casa Milan si inizia a ragionare anche sulle mosse da fare nel corso della prossima sessione di mercato. I rossoneri devono risolvere alcuni casi spinosi, tra cui la questione De Ketelaere.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest’estate sul ragazzo andrà fatto un lavoro di riprogrammazione mentale, a meno di non indirizzarlo altrove in prestito per restituirgli l’autostima svanita.