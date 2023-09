De Ketelaere si è preso l’Atalanta: Milan già dimenticato, il futuro… Le ultimissime sul trequartista belga

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Ceccarini ha parlato anche di De Ketelaere, che in estate ha lasciato il Milan per rimettersi in gioco all’Atalanta.

Il belga si è già preso la Dea, che in estate ha fiutato il colpo e chiuso con i rossoneri sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 23. De Ketelaere sembra tornato quello di Brugge, e queste prime tre giornate hanno regalato già qualche spunto per acquisti futuri.