De Ketelaere risponde ai tifosi del Milan: «Insulti? Ecco come li gestisco»

Le parole dell’attaccante dell’Atalanta De Ketelaere, in un’intervista rilasciata al magazine Icon, su come reagisce agli insulti in particolare quelli che gli arrivano dai tifosi del Milan dopo la stagione opaca in rossonero:

LE PAROLE – «Per imparare l’italiano mi è servita pratica, di cui anche la conoscenza del francese: parlo italiano con i massaggiatori, medici e fisioterapisti, così come alcuni compagni di squadra. Insulti contro di me (Milan ndr)? Sono troppi, ma lascio perdere e vado avanti. Ho comunque realizzato il mio sogno, quello di giocare in una grande squadra»