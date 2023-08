De Ketelaere Atalanta, si tratta ancora: cosa manca per far sì che il trequartista belga possa dire addio al Milan

L’agente di Charles De Ketelaere e l’Atalanta non sono ancora arrivati a un’intesa definitiva per il trasferimento a Bergamo del belga. Le parti continuano a parlare in un clima certamente più sereno rispetto alla scorsa settimana.

Tutto fatto invece tra i due club: il Milan incasserà 3 milioni di euro per il prestito e 22 (più altri 4 di bonus) per il diritto di riscatto. A riportarlo è Sky Sport.