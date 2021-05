De Jong si propone: «Milan in Champions? Tornerei subito»

L’ex centrocampista rossonero Nigel De Jong si è proposto di tornare al Milan qualora il Diavolo raggiunga la Champions

Nigel De Jong milita nell’Al-Shahaniya Sports Club, nella seconda serie qatariota. Queste le parole del centrocampista olandese in vista di Juventus-Milan:

«Se il Milan va in Champions deve solo chiamare. Non è una questione di soldi, tornerei subito. Io e Ibra insieme in Europa… Magari per allenare le giovanili rossonere, chissà. L’Italia è un Paese che amo».