De Jong Milan, clamorosa indiscrezione! Offerta da urlo al Barcellona, la posizione dei catalani

De Jong Milan, spunta la clamorosa indiscrezione: i rossoneri hanno presentato una super offerta al Barcellona. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore il calciomercato Milan ha fatto un’importante offerta al Barcellona per De Jong.

In quest’ottica va quindi registrata l’offerta che il Milan, secondo quanto riportato da El Nacional, avrebbe presentato al direttore sportivo Deco. Una proposta da 25 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere altri 10 milioni di euro di bonus legati a presenze e obiettivi di squadra. Offerta per ora respinta dal Barcellona che chiede almeno 45 milioni di euro di valutazione complessiva finale. De Jong piace, rappresenterebbe anche un profilo utilissimo a Conceiçao in un’ottica di 4-2-3-1 che avanzerebbe Reijnders alle spalle della punta, ma la distanza c’è e dè ancora molto ampia.