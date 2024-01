De Grandis: «Più importante per l’Empoli che per il Milan, vi spiego perché». Le sue parole negli studi di Sky

De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Empoli-Milan. Le sue dichiarazioni.

DE GRANDIS – «Dal punto di vista tecnico credo che il Milan giocherà all’attacco, ma l’Empoli non si chiude e per questo può essere una partita divertente. Può essere più importante per l’Empoli che per il Milan, che in questo momento non ha grandi ansie per quanto riguarda un piazzamento Champions. Poi è chiaro che deve vincere»