De Grandis: «Uno come Leao ti fa mezzo attacco, il Milan deve rinnovargli il contratto». L’analisi del giornalista sul portoghese

Come Fabio Caressa, anche il giornalista Stefano De Grandis ha parlato di Rafael Leao negli studi di Sky Sport 24.

Ecco le sue parole: «L’anno scorso Leao, quando il Milan ha avuto qualche momento di calo, ha preso in mano la squadra, ha strappato e ha rimesso in piedi le cose. Uno così ti fa mezzo attacco: il Milan deve allungargli il contratto e deve ricostruire l’attacco. Un attacco che ha Giroud e non ha altri cannonieri»