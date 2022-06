Stefano De Grandis, noto opinionista, ha parlato della situazione societaria del Milan, molto diversa rispetto a quella dell’Inter

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha dichiarato:

«Il Milan non ha delle pendenze come l’Inter, sceglie di prendere un Raspadori perché gli manca un vice Brahim Diaz o eventualmente una punta di movimento. Sa che quelle pedine che ha in casa vuole confermale e se le tiene».