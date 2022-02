De Grandis: «Ecco perchè il Milan ha bisogno di Ibrahimovic»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e l’importanza di Ibrahimovic:

«In questo momento si. A volte abbiamo visto partite in cui Ibra non si è visto, il meccasismo di togliere punti di riferimento anche per un calo fisico sta un po evaporando, e allora proprio perche mancano le alternative il ritorno di Ibrahimovic diventa fondamentale»