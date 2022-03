De Grandis: «Avendo trentatrè posti, è strano non convocare Calabria». Il commento sulle convocazioni di Mancini

Stefano De Grandis commenta la mancata convocazione di Davide Calabria da parte di Roberto Mancini per i prossimi play-off della nazionale. Le sue parole a Sky Sport.

«La cosa più contraddittoria è che c’è Florenzi e non Calabria: nel Milan gioca Calabria davanti a Florenzi. È uno dei casi in cui l’allenatore della nazionale vede qualcosa in più di quello del club. È vero che Florenzi può giocare in più ruoli, ma potendone chiamare trentatré mi sembra strano non chiamare Calabria.»