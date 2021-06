Dazn trasmetterà l’Europa e Conference League per i prossimi 3 anni: i dettagli

Dazn trasmetterà anche la prossima Europa e Conference League: tutti i dettagli

DAZN trasmetterà tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League per i prossimi 3 anni. Fino al 2024, tutte le partite di Europa League, dalla fase a gironi fino alla finale, e il meglio della nuova competizione UEFA, la Conference League, saranno trasmesse su DAZN e commentate in italiano.

Come riporta Calcioefinanza.it un altro tassello alla già ricchissima offerta della piattaforma che lo scorso marzo si è aggiudicata i diritti tv di tutta la Serie A TIM (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e che ha recentemente annunciato anche il rinnovo, per altre tre stagioni, dei diritti della Serie BKT. A queste si aggiungono LaLiga e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di Inter e Milan.